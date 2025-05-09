Отключение света в Одесской области 10 мая осуществляется во избежание масштабных сбоев в электроснабжении в будущем.

Отключение света в Одесской области 10 мая коснется части жителей Измаила, сообщает Politeka.

По информации АО «ДТЭК Одесские электросети», это связано с плановыми профилактическими работами на электросетях.

Отключения начались еще 6 числа и продлятся до 17:00 10 мая. Цель мероприятий — улучшение надежности энергоснабжения и предотвращение аварийных ситуаций в будущем.

В течение указанного периода без электроэнергии временно останутся жители нескольких улиц. Речь идет об улице Придунайской, переулок Придунайский и Придунайский, 1. Работы будут проводиться поэтапно, поэтому ограничение электроснабжения на конкретных участках будет производиться в соответствии с графиком технического обслуживания сетей.

В компании отмечают, что такие меры необходимы для сохранения стабильной работы электросистемы в регионе. Потребителей призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам, заранее зарядить мобильные устройства, позаботиться о резервном освещении и не оставлять включенную бытовую технику.

Отключение света в Одесской области 10 мая — часть плановых технических мероприятий, которые помогут избежать масштабных сбоев в электроснабжении в будущем. Все ремонтные действия будут производиться с соблюдением норм безопасности.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, подорожание хлеба в Одессе: к каким колебаниям в ценах готовиться

Как сообщала Politeka, повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе: когда прогнозируют большие цены