Подорожание кофе в Одессе связано с мировыми климатическими изменениями и другими проблемами

Подорожание кофе в Одессе – настоящий вызов как для владельцев кофеен, так и для любителей ароматного напитка, сообщает Politeka.net.

Мы провели мониторинг цен на Привозе и обнаружили заметное удорожание. К примеру, банка Nescafe Gold объемом 210 граммов в апреле стоит уже 440,30 грн , тогда как в марте ее цена составляла 423,13 грн — рост на 17,17 грн в месяц.

Ценовой диапазон разных брендов тоже впечатляет:

Barista Blend KORADO (1 кг) — 564 ;

(1 кг) — ; ALVORADA Cafe do Mocca в зернах (1 кг) - 1176 ;

в зернах (1 кг) - ; Movenpick El Autentico в зернах (1 кг) - 834.

Подорожание кофе в Одессе связано с мировыми климатическими изменениями. Кофейные деревья – культура требовательная и медленнорастущая, поэтому урожай сильно зависит от погодных условий. Нерегулярные дожди и неожиданные заморозки в таких странах как Бразилия и Вьетнам привели к снижению урожайности, что ударило и по украинскому рынку.

Спрос остается стабильно высоким – об этом свидетельствует и количество кофеен и торговых точек. В то же время, ограниченное предложение приводит к существенному росту стоимости продукта.

Ситуация на рынке остается напряженной. Некоторые мировые продавцы открыто заявляют о риске закрытия из-за рекордно высоких цен на продукцию. Поэтому супермаркеты и розничные сети часто отказываются от закупок, что приводит к дефициту кофе на полках.

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