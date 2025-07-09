После этого система покажет приблизительную сумму возможной субсидии для пенсионеров в Николаевской области.

Для тех, кто планирует подавать документы на субсидии для пенсионеров в Николаевской области, появилась полезная инструкция по правильному расчету суммы пособия, сообщает Politeka.net.

Объяснение появилось на сайте Минсоцполитики.

Особенно это касается внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и арендуют жилье в других регионах Украины. Министерство социальной политики совместно с партнерами разработало два удобных онлайн-инструмента, позволяющих предварительно рассчитать, какую часть арендной платы может покрыть государство.

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Переходите по ссылке и укажут в сервисе:

количество членов семьи;

область и населенный пункт;

стоимость аренды.

После заполнения система покажет ориентировочный размер субсидии для пенсионеров в Николаевской области: какую сумму может компенсировать государство, а какое семейство должно платить самостоятельно.

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Здесь нужно перейти по ссылке и указать:

город;

площадь жилья;

количество человек в семье;

размер ежемесячного дохода;

сумму арендной платы

После этого система сразу покажет приблизительную сумму возможной субсидии для пенсионеров в Николаевской области. К примеру, если семья из двух человек имеет совокупный доход 17 000 грн, а аренда стоит 9 500 грн — программа покажет ориентировочную субсидию в размере 5 097 грн. Таким образом, семья будет самостоятельно покрывать только 4 402 грн.

Чтобы упростить процесс подачи заявления и сократить время ожидания, рекомендуется подавать документы в электронном формате через портал электронных услуг Пенсионного фонда. Для этого необходимо:

заключить договор найма жилья;

подать онлайн-заявление на субсидию;

подписать заявление и договор квалифицированной электронной подписью (КЭП) - как заявителю, так и владельцу жилья.

В то же время, остается возможность подать документы офлайн — в ближайшем сервисном центре ПФУ или в центре предоставления административных услуг (ЦНАП).

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