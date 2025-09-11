Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области предусматривает предоставление продуктовых наборов и финансовых выплат для людей, наиболее нуждающихся в этом, сообщает Politeka.

Как информируют в тематическом Телеграмм-канале, речь идет прежде всего о внутренне перемещенных лицах.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области организована для жителей Селидовской, Угледарской и Комарской общин, которые были вынуждены эвакуироваться и проживают в столице или рядом с ней.

Для получения продуктовых наборов в Петропавловской Борщаговке необходимо пройти предварительную регистрацию, заполнив анкету по предоставленной ссылке. Это касается внутренне перемещенных лиц, официально зарегистрированных в период с 2022 по 2025 годы.

Кроме продуктов существует возможность получить и гуманитарную помощь для пенсионеров в Киевской области в виде финансовой поддержки. Пенсионный фонд Украины дает компенсации на питание для определенных категорий граждан.

Эти выплаты регулируются Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы».

Право на деньги имеют три группы людей. Первые – это участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также участвовавшие в ликвидации других ядерных аварий и относящиеся к категориям 1 или 2.

Вторые – это пострадавшие от самой катастрофы, отнесенные к тем же категориям. Третьи – это граждане, подвергшиеся воздействию радиации и официально отнесенные к категориям 1 или 2.

Чтобы оформить выплаты, нужно подать заявление в сервисный центр Пенсионного фонда Украины, обратиться через портал «Действие» или воспользоваться уполномоченными представителями исполнительных органов местной власти или ЦНАП.

