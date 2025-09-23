Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области способствуют тому, чтобы пожилые граждане чувствовали поддержку.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляются в рамках реализуемой вместе с международными партнерами программы благотворительного фонда «Крок з Надією», сообщает Politeka.

Согласно официальной Facebook-странице фонда, пожилые люди получают ваучеры номиналом 440 гривен, которые можно использовать в супермаркетах сети АТБ. Формат сертификатов позволяет самостоятельно выбирать товары в соответствии с собственными предпочтениями и пищевыми потребностями, что делает поддержку удобной и практичной для каждого пенсионера.

Инициативу поддерживают Mennonite Central Committee, Canadian Foodgrains Bank и сеть АТБ, обеспечивая адресную доставку помощи. Такой подход гарантирует, что ресурсы поступают к тем наиболее нуждающимся лицам и позволяет эффективно распределять финансы и товары. Для получения сертификата следует пройти онлайн-регистрацию через Telegram-чат-бот, следуя предложенным инструкциям. Процедура занимает несколько минут и позволяет быстро подать заявку без сложной бюрократии и длительного ожидания.

В случае необходимости консультации предоставляет горячая линия, которая работает с понедельника по четверг с 13.00 до 18.00, контактный номер указан на странице фонда. Инициатива Шаг с Надеждой демонстрирует, что объединение ресурсов и усилий создает эффективные механизмы поддержки уязвимых категорий и реально помогает пенсионерам в повседневных нуждах.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области способствуют тому, чтобы старшие граждане чувствовали поддержку и могли обеспечить себя необходимыми товарами без лишних затруднений.

