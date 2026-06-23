Подорожчання продуктів у Харкові проявляється найбільш помітно саме в щоденних товарах, які формують базовий споживчий кошик мешканців.

Подорожчання продуктів у Харкові фіксується на тлі оновлення роздрібних прайсів у сегменті базових товарів, зокрема хлібобулочних і консервованих позицій у мережевих магазинах міста, передає видання Politeka.

У категорії хліба пшеничний нарізаний формат 650 г наразі продається приблизно за 49,99 грн у мережі Novus. Протягом попереднього місяця середній рівень коливався біля 48,32–48,99 грн, що свідчить про поступове підвищення приблизно на 1 грн у динаміці короткого періоду.

У цьому контексті Подорожчання продуктів у Харкові проявляється найбільш помітно саме в щоденних товарах, які формують базовий споживчий кошик мешканців.

Сегмент консервів демонструє різкішу зміну. Зелені оливки без кісточки бренду Іберіка (170 г) у мережі Auchan коштують близько 69 грн, тоді як у травні середній показник становив приблизно 59,8 грн. Різниця перевищує 9 грн за одиницю товару.

Найбільш відчутна динаміка зафіксована в позиції кабачкової ікри (440 г). Поточний рівень у Novus становить близько 104 грн, тоді як місяцем раніше середнє значення перебувало на рівні 81,16 грн. Ріст перевищує 20 грн, що суттєво змінює структуру витрат у цій категорії.

У щоденній споживчій корзині такі коливання формують нерівномірну картину: частина товарів дорожчає поступово, інша — різкими стрибками залежно від постачання та торгової політики мереж.

Аналітики ринку відзначають, що коливання вартості пов’язані з логістикою, сезонними факторами та змінами закупівельних умов, які безпосередньо впливають на полиці супермаркетів.

Джерело: Мінфін

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