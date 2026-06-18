Подорожчання продуктів у Харкові відображає загальну тенденцію коригування вартості харчових товарів у роздрібних мережах.

Подорожчання продуктів у Харкові зафіксовано у сегменті базових товарів і консервів, де за останній місяць відбулися помітні цінові зміни, повідомляє Politeka.

Серед хлібобулочних виробів пшеничний нарізний батон вагою 650 грамів наразі коштує 48,99 грн. У торговельній мережі Novus аналогічна позиція також продається за цією ж ціною. Для порівняння, середній показник у травні становив 48,32 грн, тобто за місяць зафіксовано зростання на 0,50 грн.

Динаміка цін на цей продукт була відносно стабільною протягом більшої частини періоду. Зміни відбувалися поступово, без різких стрибків, що свідчить про повільне коригування вартості в межах ринку.

Інша ситуація спостерігається у сегменті консервованої продукції. Оливки «Іберіка» зелені без кісточки (170 г) наразі коштують 99,40 грн в мережі Auchan. Для порівняння, у травні середня ціна становила 59,80 грн.

Різке підвищення відбулося у кілька етапів: спочатку фіксували зростання до 88,70 грн, а згодом — стабілізацію на рівні близько 99 грн. Лише наприкінці періоду відзначено корекцію до 69 грн, однак загальний рівень залишається значно вищим за попередній місяць.

Ще один продукт, що демонструє суттєве подорожчання, — ікра з кабачків (440 г). У Novus її вартість становить 104,00 грн, тоді як у травні середній показник був 81,16 грн. Загальне зростання за місяць сягнуло 44,01 грн.

Стрибок цін відбувався нерівномірно: після початкових значень близько 60–65 грн відбулося різке підвищення до понад 100 грн, де вартість закріпилася на тривалий період.

У цьому контексті подорожчання продуктів у Харкові відображає загальну тенденцію коригування вартості харчових товарів у роздрібних мережах, особливо в категоріях із переробленою сировиною та імпортними складниками.

Аналітики ринку відзначають, що подальша цінова динаміка залежатиме від логістичних витрат, сезонності постачання та коливань закупівельних цін у виробників.

Наразі ритейл продовжує адаптацію до нових умов, а споживачі вже відчувають нерівномірні зміни вартості у різних товарних групах.

Джерело: Мінфін

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