Дефіцит продуктів у Харкові пов’язаний із локальним дисбалансом на овочевому ринку.

Дефіцит продуктів у Харкові стає помітнішим на тлі різкого зростання вартості торішньої білоголової капусти, яка лише за останній тиждень суттєво додала в ціні, повідомляє Politeka.

Наразі кілограм овочу реалізують у межах від 8 до 15 гривень. Представники ринку пояснюють таку динаміку швидким скороченням запасів минулорічного врожаю.

Після завершення сезону збору господарства поступово зменшили обсяги відвантажень. Через це кількість доступної продукції на внутрішньому ринку стала меншою, що вплинуло на цінову ситуацію.

Торговельні майданчики працюють переважно з обмеженими залишками. Розподіл партій між областями відбувається нерівномірно, створюючи додаткове навантаження на сегмент роздрібного продажу.

Виробники також повідомляють про мінімальні складські резерви. Наявний товар швидко знаходить покупців завдяки стабільному попиту серед населення та бізнесу.

На думку експертів, дефіцит продуктів у Харкові пов’язаний із локальним дисбалансом на овочевому ринку. Додатковий вплив мають витрати на логістику та зберігання, які залишаються високими.

Попри нинішнє підвищення, фахівці звертають увагу на один показовий факт: сьогоднішня вартість капусти все ще нижча за показники аналогічного періоду минулого року.

Учасники галузі не виключають подальших змін у прайсах. Якщо обсяги пропозиції продовжать скорочуватися до надходження нового врожаю, тенденція може зберегтися.

Для покупців це означає залежність від темпів поповнення ринку та доступності свіжої продукції. Подальший розвиток ситуації визначатимуть обсяги майбутнього збору й активність постачальників.

Джерело: mind

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