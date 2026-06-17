Дефицит продуктов в Харькове связан с локальным дисбалансом на рынке овощей.

Дефицит продуктов в Харькове становится заметнее на фоне резкого роста стоимости прошлогодней белокочанной капусты, которая только за последнюю неделю существенно прибавила в цене, сообщает Politeka.

В настоящее время килограмм овоща реализуют в пределах от 8 до 15 гривен. Представители рынка объясняют такую ​​динамику скорым сокращением запасов прошлогоднего урожая.

После завершения сезона сбора хозяйства постепенно снизили объемы отгрузок. Из-за этого количество доступной продукции на внутреннем рынке стало меньше, что повлияло на ценовую ситуацию.

Торговые площадки работают в основном с ограниченными остатками. Распределение партий между областями происходит неравномерно, создавая дополнительную нагрузку на сегмент розничной продажи.

Производители также сообщают о минимальных складских резервах. Имеющийся товар быстро находит покупателей благодаря стабильному спросу среди населения и бизнеса.

По мнению экспертов, дефицит продуктов в Харькове связан с локальным дисбалансом на овощном рынке. Дополнительное влияние оказывают высокие затраты на логистику и хранение.

Несмотря на нынешнее повышение, специалисты обращают внимание на один показательный факт: сегодняшняя стоимость капусты все еще ниже показателей аналогичного периода прошлого года.

Участники отрасли не исключают дальнейшие изменения в прайсах. Если объемы предложения продолжат сокращаться до нового урожая, тенденция может сохраниться.

Для покупателей это значит зависимость от темпов пополнения рынка и доступности свежей продукции. Дальнейшее развитие ситуации будет определять объемы будущего сбора и активность поставщиков.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: украинцев предупредили о важных изменениях в оказании поддержки

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Харькове: жителям рассказали о важных нюансах