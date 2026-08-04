Енергетики наголошують, що графіки відключення світла у Полтавській області на 5 та 6 серпня пов’язані з реалізацією програми технічного обслуговування.

Графіки відключення світла на 5 та 6 серпня будуть тривати в окремих населених пунктах у Полтавській області, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 5 та 6 серпня запроваджують у зв'язку з проведенням планових ремонтних і профілактичних робіт на об'єктах електромережі. Енергетики виконуватимуть технічне обслуговування обладнання, оновлення окремих елементів інфраструктури та модернізацію мереж.

5 серпня з 08:00 до 17:00 планове знеструмлення відбудеться у селі Кунцеве. На час проведення ремонтних робіт без електроенергії залишиться частина населеного пункту. Тимчасові обмеження діятимуть для будинків, розташованих на таких вулицях:

пров.Гористий (б. 2, 4),

Зелена (б. 1),

Клубна (б. 4),

пров.Лісний (б. 1, 3, 4, 6),

Першотравнева (б. 4, 6, 16),

Полтавська (б. 3, 5, 6/2, 9, 11, 15/1),

пров.Садовий (б. 4, 6),

пров.Тараса Шевченка (б. 3/1, 5, 9, 9а, 11, 12, 15, 15 а, 15а, 17),

Центральна (б. 59/2, 61, 63/1, 63/1 а, 67/1, 68, 70, 71),

пров.Шкільний (б. 1, 3, 6)

Цього ж дня, з 08:00 до 17:00, ремонтні бригади працюватимуть і в селі Клюсівка. У зв'язку з проведенням планових робіт електропостачання буде тимчасово припинене для споживачів, які проживають за такими адресами:

Ветеранів (б. 3, 4, 5),

пров.Єрофея Токаря (б. 3, 5, 6, 8, 9, 10),

Живилівська (б. 3/1, 5/2, 10, 12, 14, 20/1, 22, 24),

пров.Квітковий (б. 4, 5, 6),

Лугова (б. 4, 6),

пров.Луговий (б. 3, 8, 10),

Молодіжна (б. 10),

Перемоги (б. 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 16),

пров.Перемоги (б. 6, 11, 12, 14),

Ювілейна (б. 2/1, 4, 5, 6/2, 7, 9, 12/1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22а)

6 серпня, у селі Ветхалівка планові роботи триватимуть з 08:00 до 18:00. На час їх проведення без електроенергії залишиться частина споживачів. Відключення стосуватимуться будинків, розташованих на таких вулицях:

Василя Стуса (б. 2),

Дружби (б. 5, 13),

Ковальова (б. 17а),

Лугова (б. 17, 34),

Молодіжна (б. 5, 17, 18, 22а),

Тараса Шевченка (б. 6, 22)

06.08.2026 року ремонтні бригади працюватимуть у місті Гадяч. Через проведення технічних робіт електропостачання буде тимчасово припинене з 08:00 до 18:00, тобто на 10 годин. Планові обмеження торкнуться мешканців адрес:

пров.Козацький (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15),

Козаченка (б. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16),

Малобудищанська (б. 1, 3, 5),

Миргородська (б. 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 33а, 35, 37, 39, 41, 43),

пров.Нафтовиків (б. 20),

Олени Пчілки (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19Б, 19в, 19г, 20, 20а, 20б, 20в, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43),

пров.Пасічний другий (б. 2, 4, 6, 8, 9),

Полтавська (б. 120, 122, 122а, 124, 126, 126а),

Прокоповича (б. 1-Г),

пров.Прокоповича (б. 1г, 1-Г, 1є, 2а),

Степана Лазуренка (б. 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69),

Травнева (б. 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22, 22а, 42, 56а, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 131а, 132, 133, 134, 136, 138, 140, 140а, 144, 146, 146а, 148а, 150, 150а, 150Б, 152, 154, 154б, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 176, 176а, 178, 180),

пров.Травневий (б. 1, 1а, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 45а),

пров.1 Заводський (б. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10),

пров.2 Заводський (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8),

пров.2 Польовий (б. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9),

пров.Весняний (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 26),

пров.Вишневий (б. 1, 2, 3, 4, 6),

пров.Газовиків (б. 1, 1А, 6, 6-А, 44, 68, 70, 72, 74, 76А, 87, 89, 95, 97, 99, 101, 102А, 105, 108, 108А, 110, 114, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134),

Заводська (б. 2, 4),

Захисників України (б. 32а, 33, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 42, 42а, 44, 44а, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 69а, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 107а, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 124а, 125, 127, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 169а, 171, 173, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 207а, 209, 211, 213, 215, 217, 219),

пров.Захисників України (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12),

Західна (б. 72а, 78Б, 78є, 78-з, 78к, 78м, 78н, 78-п, 78-р),

Козацька (б. 82, 85, 93, 112, 130).

Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада

Джерело: Петрівсько-Роменська громада

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