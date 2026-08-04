Энергетики отмечают, что графики отключения света в Полтавской области на 5 и 6 августа связаны с реализацией программы технического обслуживания.

Графики отключения света на 5 и 6 августа продлятся в отдельных населенных пунктах в Полтавской области, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Полтавской области на 5 и 6 августа вводятся в связи с проведением плановых ремонтных и профилактических работ на объектах электросети. Энергетики будут выполнять техническое обслуживание оборудования, обновление отдельных элементов инфраструктуры и модернизацию сетей.

5 августа с 08:00 до 17:00 плановое обесточивание состоится в селе Кунцево. На время проведения ремонтных работ без электроэнергии остается часть населенного пункта. Временные ограничения будут действовать для домов, расположенных на следующих улицах:

пров.Горыстый (б. 2, 4),

Зелена (б. 1),

Клубна (б. 4),

пров.Лисный (б. 1, 3, 4, 6),

Першотравнева (б. 4, 6, 16),

Полтавська (б. 3, 5, 6/2, 9, 11, 15/1),

пров.Садовый (б. 4, 6),

пров.Тараса Шевченка (б. 3/1, 5, 9, 9а, 11, 12, 15, 15 а, 15а, 17),

Центральна (б. 59/2, 61, 63/1, 63/1 а, 67/1, 68, 70, 71),

пров.Шкильный (б. 1, 3, 6)

В этот же день с 08:00 до 17:00 ремонтные бригады будут работать и в селе Клюсивка. В связи с проведением плановых работ электроснабжение будет временно прекращено для потребителей, проживающих по следующим адресам:

Ветеранив (б. 3, 4, 5),

пров.Ерофея Токаря (б. 3, 5, 6, 8, 9, 10),

Жывыливська (б. 3/1, 5/2, 10, 12, 14, 20/1, 22, 24),

пров.Квитковый (б. 4, 5, 6),

Лугова (б. 4, 6),

пров.Луговый (б. 3, 8, 10),

Молодижна (б. 10),

Перемогы (б. 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 16),

пров.Перемогы (б. 6, 11, 12, 14),

Ювилейна (б. 2/1, 4, 5, 6/2, 7, 9, 12/1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22а)

6 августа в селе Ветхаливка плановые работы продлятся с 08:00 до 18:00. На время их проведения без электроэнергии остается часть потребителей. Отключения будут касаться домов, расположенных на следующих улицах:

Васыля Стуса (б. 2),

Дружбы (б. 5, 13),

Ковальова (б. 17а),

Лугова (б. 17, 34),

Молодижна (б. 5, 17, 18, 22а),

Тараса Шевченка (б. 6, 22)

06.08.2026 ремонтные бригады будут работать в городе Гадяч. Из-за проведения технических работ электроснабжение будет временно прекращено с 08:00 до 18:00, то есть на 10 часов. Плановые ограничения коснутся жителей адресов:

пров.Козацькый (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15),

Козаченка (б. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16),

Малобудищанська (б. 1, 3, 5),

Мыргородська (б. 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 33а, 35, 37, 39, 41, 43),

пров.Нафтовыкив (б. 20),

Олены Пчилкы (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19Б, 19в, 19г, 20, 20а, 20б, 20в, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43),

пров.Пасичный другый (б. 2, 4, 6, 8, 9),

Полтавська (б. 120, 122, 122а, 124, 126, 126а),

Прокоповыча (б. 1-Г),

пров.Прокоповыча (б. 1г, 1-Г, 1є, 2а),

Степана Лазуренка (б. 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69),

Травнева (б. 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22, 22а, 42, 56а, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 131а, 132, 133, 134, 136, 138, 140, 140а, 144, 146, 146а, 148а, 150, 150а, 150Б, 152, 154, 154б, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 176, 176а, 178, 180),

пров.Травневый (б. 1, 1а, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 45а),

пров.1 Заводськый (б. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10),

пров.2 Заводськый (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8),

пров.2 Польовый (б. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9),

пров.Весняный (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 26),

пров.Вышневый (б. 1, 2, 3, 4, 6),

пров.Газовыкив (б. 1, 1А, 6, 6-А, 44, 68, 70, 72, 74, 76А, 87, 89, 95, 97, 99, 101, 102А, 105, 108, 108А, 110, 114, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134),

Заводська (б. 2, 4),

Захысныкив Украины (б. 32а, 33, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 42, 42а, 44, 44а, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 69а, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 107а, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 124а, 125, 127, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 169а, 171, 173, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 207а, 209, 211, 213, 215, 217, 219),

пров.Захысныкив Украины (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12),

Захидна (б. 72а, 78Б, 78є, 78-з, 78к, 78м, 78н, 78-п, 78-р),

Козацька (б. 82, 85, 93, 112, 130).

Источник: Новосанжарская поселковая территориальная община

Источник: Петровско-Роменская община

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