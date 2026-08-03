Прогноз погоды в Харькове на неделю с 4 по 10 августа обещает контрастную погоду.

Согласно прогнозу погоды в Харькове на неделю с 4 по 10 августа через несколько дней город переживет сразу две разные погодные картины — от +36° до комфортных +24…+26°.



Первые дни принесут сильную жару, но уже к концу рабочей недели температура начнет резко снижаться, а вместе с ней придут дожди.

Во вторник, 4 августа, днем ​​воздух прогреется до +32°, ночью будет около +23°. На следующий день жара усилится еще больше – синоптики прогнозируют до +33°, сообщает Гидрометцентр .

Самым жарким днем ​​станет четверг, 6 августа. Термометры могут показать до +36°, а ночь останется теплой – около +24°. В пятницу температура немного снизится – до +33°. Вечером возможен небольшой дождь, который станет первым признаком смены погоды.

Уже в субботу разница будет хорошо ощутима. Дневная температура упадет до +24°С, а небольшие осадки прогнозируют в течение дня. Ночью станет прохладнее – около +21°.

В воскресенье жара не вернется. Максимальная температура составит +24°, а ночью воздух охладится до +18°. В начале новой недели станет немного теплее. В понедельник, 10 августа, синоптики прогнозируют до +26° днем ​​и около +16° после заката.

Прогноз погоды в Харькове на неделю с 4 по 10 августа будет особенно полезен тем, кто планирует поездки, работу под открытым небом или отдых. Если первая половина недели больше подходит для утренних или вечерних дел из-за жары, то после дождей находиться на улице станет гораздо комфортнее.

По предварительным прогнозам резких погодных сюрпризов после похолодания не будет. Температура постепенно выровняется, а сильная жара отойдет.

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