Украинцам показали, какими будут графики отключения света в Полтавской области на 4 и 5 августа.

Графики отключения света в Полтавской области на 4 и 5 августа будут действовать по отдельным адресам, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Полтавской области на 4 и 5 августа вводятся из-за того, что энергетики будут выполнять техническое обслуживание и модернизацию отдельных участков сети, чтобы повысить надежность электроснабжения и предотвратить возможные аварийные ситуации в будущем.

04.08.2026 года в селе Оныщенкы отключения будут продолжаться с 08:00 до 20:00. На время выполнения ремонтных работ без света останутся отдельные дома на улицах:

Дачна (б. 3),

Лисова (б. 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 19А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 54, 55, 56, 57, 59/2, 62, 64)

Кроме того, 4 августа плановые обесточивания коснутся и села Щербакы. Здесь электроснабжение будет отсутствовать с 08:00 до 20:00, то есть 12 часов подряд. Временные ограничения будут действовать для потребителей по указанным адресам:

Богдана Хмельныцького (б. 10),

Весняна (б. 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36),

пров.Вышневый (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7а, 12, 23, 27),

Героив полку Азов (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12),

Зализнычна (б. 6, 9, 11, 12, 13),

Зелена диброва (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22),

Кильцева (б. 11),

Кобзарську (б. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24),

Кольцова (б. 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21),

Марка Кропывныцького (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38),

Омельныцька (б. 1, 1-А, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 14 А, 15, 17, 17А, 19, 19а, 23, 25, 27, 29, 31,33, 35, 37),

Революционерив (б. 1, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 17, 25).

5 августа с 08:00 до 17:00 плановое обесточивание состоится в селе Кунцеве. На время проведения ремонтных работ без электроэнергии остается часть населенного пункта. Временные ограничения будут действовать для домов, расположенных на следующих улицах:

пров.Горыстый (б. 2, 4),

Зелена (б. 1),

Клубна (б. 4),

пров.Лисный (б. 1, 3, 4, 6),

Першотравнева (б. 4, 6, 16),

Полтавська (б. 3, 5, 6/2, 9, 11, 15/1),

пров.Садовый (б. 4, 6),

пров.Тараса Шевченка (б. 3/1, 5, 9, 9а, 11, 12, 15, 15 а, 15а, 17),

Центральна (б. 59/2, 61, 63/1, 63/1 а, 67/1, 68, 70, 71),

пров.Шкильный (б. 1, 3, 6)

В этот же день с 08:00 до 17:00 ремонтные бригады будут работать и в селе Дубына. В связи с проведением плановых работ электроснабжение будет временно прекращено для потребителей, проживающих по следующим адресам:

Баливська (б. 1, 3, 11, 15, 16, 17, 19, 23, 26, 27, 28, 64, 73, 80, 83, 84, 85, 87, 92),

пров.Баливськый (б. 16),

Центральна (б. 20, 79, 83).

Источник: Новосанжарская поселковая территориальная община

Источник: Омельницкая Громада

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