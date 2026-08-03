Семьи с низкими доходами, включая пенсионеров, могут перейти на новый вид государственной денежной помощи в Полтавской области, пишет Politeka.net.

С 1 июля 2025 года действует экспериментальный проект по внедрению базовой соцпомощи, которая призвана заменить несколько отдельных государственных выплат на одну.

Как напомнили в ПФУ, новый механизм поддержки предназначен для семей с низкими доходами, в том числе отдельных категорий пенсионеров. Размер ее определяется индивидуально в зависимости от состава семейства и ее доходов.

В настоящее время воспользоваться программой могут семьи, которые отвечают условиям эксперимента и уже получают государственную социальную помощь малообеспеченным или выплаты на детей одиноким матерям.

В дальнейшем круг участников планируется расширить. Подать заявление смогут также многодетные, люди с инвалидностью, а также граждане, достигшие пенсионного возраста, но не получившие права на пенсию из-за недостаточного страхового стажа.

Ее назначают сроком шесть месяцев. Если экспериментальный проект продолжит действовать, днгьги могут автоматически удлиняться, но не более чем на два года.

Как оформить социальную денежную помощь в Полтавской области

Подать документы можно двумя способами:

через приложение «Дия»;

лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины независимо от места жительства или регистрации.

Для оформления заявки через «Дия» понадобятся:

ID-карта или биометрический загранпаспорт;

верифицированный регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

Процедура состоит из двух этапов

Первоначально один из совершеннолетних членов семейства подает заявление о намерении получать поддержку, указывая информацию обо всех членах семейства.

После того как будет произведен расчет размера выплаты, необходимо подать второе заявление непосредственно о назначении выплаты. При этом все совершеннолетние члены семьи, являющиеся получателями, должны подтвердить свое согласие.

До завершения оформления заявитель может выбрать один из двух вариантов: перейти на новую социальную помощь или остаться на уже назначенных государственных выплатах.

Как рассчитывается сумма

Размер выплаты определяется отдельно для каждой семьи. За основу берется базовая величина в 4500 гривен. Окончательная сумма пособия – это разница между суммой базовых величин, рассчитанных для всех членов семьи, и ее среднемесячным доходом.

При расчете учитываются следующие показатели:

100% базовой величины – для заявителя;

100% - для каждого ребенка до 18 лет и лиц с инвалидностью I или II группы;

70% – для каждого следующего члена семьи.

Для людей пенсионного возраста, не имеющих достаточного страхового стажа для назначения пенсии, применяются отдельные коэффициенты:

до 10 лет стажа – 53% базовой величины;

от 10 до 20 лет - 62%;

от 20 до 30 лет – 70%;

30 лет и старше – 88%.

При определении права на получение базовой социальной помощи Пенсионный фонд учитывает совокупный доход всех членов семейства за три календарных месяца, предшествовавших дате обращения. Это позволяет определить фактический уровень материального обеспечения и рассчитать сумму государственной поддержки индивидуально. Что касается пенсионеров, то 4500 гривен они точно не смогут получать, максимальный размер – 88%, в денежном выражении это 3960 гривен.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, украинцам начали предоставлять новую выплату, сколько можно получить.

Также Politeka сообщала, дефицит продуктов в Полтавской области: что уже сейчас в зоне нехватки.

Как сообщала Politeka, доплаты для пенсионеров в Полтавской области: какие пожилые украинцы могут существенно увеличить свои выплаты.