Родини з низькими доходами, у тому числі пенсіонери, можуть перейти на новий вид державної грошової допомоги в Полтавській області, пише Politeka.net.

З 1 липня 2025 року діє експериментальний проєкт із запровадження базової соцдопомоги, яка покликана замінити кілька окремих державних виплат однією.

Як нагадали у ПФУ, новий механізм підтримки призначений для сімей із низькими доходами, зокрема й для окремих категорій пенсіонерів. Розмір виплати визначається індивідуально, залежно від складу сім’ї та її доходів.

Наразі скористатися програмою можуть родини, які відповідають умовам експерименту та вже отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям або виплати на дітей одиноким матерям.

У подальшому коло учасників планують розширити. Подати заяву зможуть також багатодітні родини, люди з інвалідністю, а також громадяни, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсію через недостатній страховий стаж.

Її призначають строком на шість місяців. Якщо експериментальний проєкт продовжить діяти, виплати можуть автоматично подовжуватися, але загалом не більше ніж на два роки.

Як оформити базову соціальну грошову допомогу в Полтавській області

Подати документи можна двома способами:

через застосунок «Дія»;

особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України незалежно від місця проживання чи реєстрації.

Для оформлення заявки через «Дію» знадобляться:

ID-картка або біометричний закордонний паспорт;

верифікований реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Процедура складається з двох етапів

Спочатку один із повнолітніх членів родини подає заяву про намір отримувати базову підтримку, вказуючи інформацію про всіх членів сім'ї.

Після того як буде проведено розрахунок розміру виплати, необхідно подати другу заяву — безпосередньо про призначення виплати. При цьому всі повнолітні члени сім’ї, які є отримувачами виплат, повинні підтвердити свою згоду.

До завершення оформлення заявник може самостійно обрати один із двох варіантів: перейти на нову базову соціальну допомогу або залишитися на вже призначених державних виплатах.

Як розраховується сума виплати

Розмір виплати визначають окремо для кожної сім’ї. За основу береться базова величина у 4 500 гривень. Остаточна сума допомоги — це різниця між сумою базових величин, розрахованих для всіх членів родини, та її середньомісячним доходом.

Під час розрахунку враховуються такі показники:

100% базової величини — для заявника;

100% — для кожної дитини до 18 років та осіб з інвалідністю I або II групи;

70% базової величини — для кожного наступного члена сім’ї.

Для людей пенсійного віку, які не мають достатнього страхового стажу для призначення пенсії, застосовуються окремі коефіцієнти:

до 10 років стажу — 53% базової величини;

від 10 до 20 років — 62%;

від 20 до 30 років — 70%;

30 років і більше — 88%.

Під час визначення права на отримання базової соціальної допомоги Пенсійний фонд враховує сукупний дохід усіх членів сім’ї за три календарні місяці, що передували даті звернення. Це дозволяє визначити фактичний рівень матеріального забезпечення родини та розрахувати суму державної підтримки індивідуально. Що стосується пенсіонерів, то 4500 гривень вони точно не зможуть отримувати, максимальний розмір – 88%, в грошах це 3960 гривень.

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