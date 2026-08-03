Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області вже почали активно обговорювати.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області продовжується, повідомляє Politeka.net.

У Кременчуці затвердили нову вартість централізованого водопостачання, яка почне діяти після офіційного набрання чинності рішенням виконавчого комітету міської ради.

Перегляд цін відбувся після оновлення економічних розрахунків комунального підприємства. Під час засідання члени виконкому погодили скоригований показник для побутових споживачів, врахувавши актуальні фінансові витрати та виробничі потреби.

Під час обговорення із проєкту виключили компенсацію коштів, яких підприємство недоотримало у попередні роки. Саме це дало можливість знизити фінальний показник порівняно з початковою пропозицією.

Міський голова Віталій Малецький заявив, що включення таких витрат потребує чіткого правового обґрунтування. Крім того, він доручив звернутися до профільного державного регулятора, аби отримати офіційні роз'яснення щодо застосування відповідного механізму.

Спочатку комунальники пропонували встановити оплату на рівні 67,44 гривні за кубометр. Після повторної перевірки розрахунків суму переглянули, зменшивши її на 2,74 гривні.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області призведе до того, що остаточна вартість централізованого водопостачання становитиме 64,07 гривні за кубометр. Для порівняння, раніше населення сплачувало 31,80 гривні, тому майбутні рахунки для багатьох домогосподарств відчутно зростуть.

У міській адміністрації пояснюють перегляд збільшенням собівартості надання послуг. Серед основних причин називають подорожчання ресурсів, необхідних для стабільної роботи системи водозабезпечення та утримання інфраструктури.

Мешканцям рекомендують уважно перевіряти суми після отримання платіжних документів. Якщо виникнуть питання щодо нарахувань, варто звернутися до постачальника за роз'ясненнями. Громадянам, які мають право на державну підтримку, також радять своєчасно оформити субсидію або скористатися передбаченими законодавством пільгами.

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