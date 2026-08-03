Подорожчання продуктів у Полтавській області дійсно помітне для жителів.

Подорожчання продуктів у Полтавській області продовжує впливати на витрати домогосподарств, пише Politeka.net.

Свіжий моніторинг вартості продовольчих товарів свідчить про зміну цін у категоріях бакалії, м'ясної та молочної продукції. Найбільше за останній місяць подорожчали окремі ковбасні вироби, тоді як інші позиції демонструють більш помірне зростання.

Найвідчутнішу динаміку зафіксовано на сирокопчену ковбасу «Алан Брауншвейська». Середня вартість упаковки вагою 375 грамів на початку серпня становить 380,54 гривні. Для порівняння, на початку липня вона коштувала 306,34 гривні. Таким чином, за місяць ціна збільшилася на 74,20 гривні, що стало найбільшим приростом серед проаналізованих товарів.

Помірніше зросла ціна на рафіновану соняшникову олію «Олейна» об'ємом 850 мілілітрів. Середній показник нині становить 101,75 гривні проти 99,25 гривні на початку липня. У різних торговельних мережах вартість відрізняється: у Metro продукт продають за 99 гривень, у Novus — за 99,99 гривні, в Auchan — за 102,50 гривні, а найвищий цінник зафіксований у Megamarket — 105,50 гривні.

Подорожчання продуктів у Полтавській області також позначилося на молочній продукції. Вершки «Простонаше» жирністю 10% у фасуванні 200 мілілітрів зараз коштують у середньому 41,20 гривні. За місяць їхня ціна збільшилася лише на 40 копійок, що свідчить про відносно стабільну ситуацію в цьому сегменті порівняно з іншими категоріями.

Опубліковані дані демонструють, що темпи зміни вартості залишаються нерівномірними. Одні товари дорожчають поступово, тоді як інші показують значно відчутніший приріст за короткий період. На цінову ситуацію можуть впливати сезонні фактори, логістичні витрати, попит споживачів і політика торговельних мереж.

Експерти рекомендують регулярно стежити за оновленням цінників та порівнювати пропозиції різних супермаркетів, адже різниця у вартості однакової продукції інколи дозволяє суттєво заощадити під час щоденних покупок.

Джерело: Мінфін

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