Робота для пенсіонерів в Полтавській області представлена різними вакансіями.

Робота для пенсіонерів в Полтавській області залишається доступною завдяки новим вакансіям, де роботодавці пропонують офіційне працевлаштування, стабільну оплату та можливість працювати людям старшого віку, пише Politeka.net.

У Полтаві один із виробників харчової продукції відкрив набір на посаду двірника. Заробітна плата становить 15 тисяч гривень. Серед обов'язків — прибирання території, підтримання порядку, сезонне очищення від снігу й льоду, а також виконання робіт із благоустрою. Працівникам обіцяють офіційне оформлення, своєчасні виплати та графік із понеділка до п'ятниці.

Ще одна пропозиція доступна у Горішніх Плавнях. Місцеве швейне підприємство шукає швачку для роботи на оверлоці. Розмір заробітку складає від 17 до 25 тисяч гривень. Компанія забезпечує сучасне обладнання, комфортне робоче місце, а також розглядає як повну, так і часткову зайнятість.

Робота для пенсіонерів в Полтавській області представлена також вакансією водія в автопарк, який співпрацює із сервісом перевезень. Дохід може становити від 30 до 35 тисяч гривень залежно від результатів роботи. Роботодавець надає автомобіль, навчання, супровід і можливість самостійно впливати на рівень заробітку.

Усі охочі можуть обрати вакансію відповідно до власного досвіду, навичок і бажаного графіка. Частина роботодавців готова навчати нових працівників безпосередньо після працевлаштування.

Фахівці радять не відкладати звернення, адже актуальні пропозиції можуть швидко закриватися.

Перед працевлаштуванням рекомендують уточнювати актуальність вакансії та умови співпраці безпосередньо з роботодавцем.

Джерело: work.ua

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