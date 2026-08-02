Подорожчання продуктів у Харківській області продовжує впливати на щоденні витрати споживачів, пише Politeka.net.

За останніми даними моніторингу торговельних мереж, у серпні змінилися середні ціни на молочну продукцію, фрукти та окремі м'ясні товари.

Найвідчутніше за останній місяць подорожчала сметана «Простонаше» 20% у фасуванні 340 грамів. Середня вартість на 1 серпня становить 73,24 гривні, тоді як у липні показник дорівнював 69,66 гривні. Якщо порівнювати з початком минулого місяця, приріст сягнув 10,74 гривні.

Залежно від мережі магазинів цінники відрізняються. У Metro упаковка коштує 70,72 гривні, тоді як у Megamarket і Novus — по 74,50 гривні.

Подорожчання продуктів у Харківській області також помітне на ринку фруктів. Яблука сорту «Айдаред» у середньому оцінюються у 68,05 гривні за кілограм. На початку липня вони продавалися по 65,60 гривні, а згодом ціна зросла до 70,90 гривні. Загальне збільшення за період становить 5,30 гривні.

Не залишилося без змін і домашнє сало. Середній показник досяг 276,75 гривні за кілограм проти 267,18 гривні у липні. У Novus товар продають по 314 гривень, а в Megamarket — по 239,50 гривні, що свідчить про значну різницю між торговельними мережами.

Оприлюднені дані демонструють, що окремі категорії продовольства продовжують дорожчати. Саме тому покупцям варто порівнювати пропозиції різних супермаркетів, адже різниця у вартості окремих позицій може бути досить відчутною.

Експерти радять регулярно стежити за змінами цін, адже вартість окремих товарів може переглядатися залежно від ситуації на ринку.

Джерело: Мінфін

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