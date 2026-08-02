Робота для пенсіонерів в Харківській області залишається доступною завдяки новим вакансіям, де роботодавці пропонують офіційне працевлаштування, гнучкий графік та можливість працювати без значного досвіду, пише Politeka.net.

У Харкові шукають швачку на підприємство легкої промисловості. Заробітна плата становить від 5 до 15 тисяч гривень. Компанія готова навчати нових працівників, тому попередні навички не є обов'язковими. Передбачено повний або неповний робочий день, а також п'ятиденний робочий тиждень.

Ще одна пропозиція стосується посади охоронця у продуктовому магазині. Оплата складає від 10 до 15 тисяч гривень, а зміни організовані за графіком 3/3. Роботодавець зазначає, що вікових обмежень немає, тому кандидатів старшого віку також запрошують до співпраці.

Робота для пенсіонерів в Харківській області представлена й вакансією комірника на склад автозапчастин. Підприємство пропонує дохід від 20 до 25 тисяч гривень, стабільну ставку з додатковими відсотками та навчання для новачків.

Основні обов'язки передбачають прийом і видачу товару, ведення обліку, контроль залишків та підтримання порядку на складі. Працювати потрібно з понеділка до п'ятниці, а одна субота на два тижні є робочою.

Фахівці радять уважно ознайомлюватися з умовами працевлаштування перед поданням заявки, адже перелік актуальних вакансій регулярно змінюється.

Перед працевлаштуванням кандидатам рекомендують детально обговорити графік, оплату та основні обов'язки.

Актуальність кожної пропозиції варто уточнювати безпосередньо перед зверненням до роботодавця.

Джерело: work.ua

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