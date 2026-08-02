Прогноз погоди на тиждень з 3 по 9 серпня в Харкові допомагоає житпелям будувати свої плани.

Прогноз погоди на тиждень з 3 по 9 серпня в Харкові обіцяє переважно спекотні та сухі дні, пише Politeka.net.

Температура повітря вдень коливатиметься від +30 до +35 градусів, а короткочасні опади можливі лише наприкінці робочого тижня.

Інформацію про це надає Гідрометцентр.

Понеділок, 3 серпня, розпочнеться ясною погодою без хмар. У денні години повітря прогріється до +31°C, вітер залишатиметься слабким, тому спека відчуватиметься сильніше. Опадів синоптики не прогнозують.

У вівторок стовпчики термометрів піднімуться до +33°C. Сонячна погода збережеться від ранку до вечора, а атмосферні умови залишаться стабільними. Дощів не очікується.

Середа стане ще одним спекотним днем. Максимальна температура сягне +33°C, небо залишатиметься безхмарним, що сприятиме подальшому прогріванню повітря. Істотних змін погодної ситуації не передбачається.

У четвер денний максимум становитиме близько +33°C. До вечора можливе збільшення хмарності, а також невеликий дощ. Попри це, більша частина доби мине без опадів.

П'ятниця знову принесе сонячну погоду. Повітря прогріється до +33°C, вітер буде помірним, а сухі умови дозволять зберегти літній характер погоди.

За попередніми розрахунками, субота стане трохи прохолоднішою. Вдень очікується близько +31°C, небо буде хмарним, місцями можливий нетривалий дощ. Уже ввечері проясниться.

Неділя завершить тиждень комфортнішою температурою до +30°C. Незважаючи на хмарність, істотних опадів не прогнозується, тому день підійде для прогулянок і відпочинку на відкритому повітрі.

Прогноз погоди на тиждень з 3 по 9 серпня в Харкові свідчить, що більшість днів мине під впливом спекотної повітряної маси. Мешканцям радять уникати тривалого перебування під прямим сонцем у післяобідній час, стежити за водним балансом та враховувати високі температури під час планування поїздок і роботи просто неба.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів в Харківській області: де готові платити зарплату від 27 тисяч гривень.

Також Politeka повідомляла, Надбавка до пенсії в Харківській області: хто та скільки може отримати.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Харківській області: скільки саме доведеться платити.