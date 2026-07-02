Прогноз погоди на тиждень з 3 по 9 липня в Харкові також свідчить, що у вівторок більшу частину доби буде сонячно.

Прогноз погоди на тиждень з 3 по 9 липня в Харкові показує, що перші дні періоду будуть дуже спекотними, однак згодом синоптична ситуація зміниться, передає видання Politeka.

Після високих температур у місто прийдуть грози, зливи та прохолодніше повітря.

У четвер, 3 липня, вранці очікується сонце, а після обіду небо затягнуть хмари. Попри це, опадів не передбачають. Максимальна температура сягне +35 градусів.

У п'ятницю атмосферні умови різко зміняться. Від ранку прогнозують сильний дощ із грозою, який до вечора стане менш інтенсивним. Денні показники триматимуться біля +26.

У суботу стане свіжіше. Після ясного початку доби вдень можливий короткочасний дощ, який припиниться ближче до вечора. Повітря прогріється до +23.

На початку нового робочого періоду збережеться мінлива хмарність. У понеділок після полудня можливі невеликі опади, а термометри покажуть до +26.

Прогноз погоди на тиждень з 3 по 9 липня в Харкові також свідчить, що у вівторок більшу частину доби буде сонячно. Лише надвечір можливий нетривалий дощ.

У середу небо залишатиметься затягнутим хмарами. Після обіду очікуються опади, які поступово слабшатимуть. Денна температура становитиме близько +26.

У четвер, 9 липня, хмарність збережеться майже без прояснень. У другій половині доби прогнозують невеликий дощ, а максимальні значення не перевищать +25 градусів.

Загалом найближчий тиждень принесе Харкову контрастну погоду. Після сильної спеки прийде відчутне похолодання, а дощові фронти кілька разів впливатимуть на погодні умови.

Джерело: Синоптик

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