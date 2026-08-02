Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області надають в кількох локаціях.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області продовжує залишатися доступним завдяки приватним ініціативам, які допомагають людям, вимушеним покинути свої домівки через війну, пише Politeka.net.

Нові пропозиції з'явилися у Кременчуці, поблизу Полтави та в інших громадах регіону.

Один із варіантів розташований у Кременчуці. Господарі готові безоплатно надати окрему кімнату жінці або матері з дитиною віком від трьох років. Від майбутніх мешканців очікують лише дбайливого ставлення до помешкання та підтримання чистоти у спільних приміщеннях.

Оселя має кухню, ванну кімнату, санвузол і централізоване водопостачання. Власники зазначають, що прихисток надається на період дії воєнного стану, а деталі можна уточнити через Viber.

Ще одна пропозиція знаходиться у селі Мачухи неподалік Полтави. Будинок обладнаний газовим опаленням, інтернетом, душовою кабіною, необхідною побутовою технікою та внутрішнім санвузлом. Такі умови дозволяють комфортно проживати тривалий час.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області можна знайти й у селі Козлівщина. Там власники готові поселити людей на умовах спільного проживання, розраховуючи на взаємоповагу та посильну допомогу у виконанні нескладних домашніх справ.

Помешкання забезпечене водопостачанням, каналізацією, резервним джерелом електроживлення, літньою кухнею та доступом до інтернету. На території також утримують свійських тварин, тому нових мешканців просять відповідально ставитися до правил спільного побуту.

Перед переїздом спеціалісти рекомендують уточнювати умови проживання, можливий термін перебування та перелік доступних зручностей. Оскільки база актуальних оголошень регулярно оновлюється, звертатися до власників радять без зайвих зволікань.

Джерело: Допомагай

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