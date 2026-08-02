У межах роботи центру гуманітарна допомога для пенсіонерів в Полтавській області включає медичний супровід і базові обстеження.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Полтавській області розширена запуском нового соціально-реабілітаційного центру, який почав роботу на базі БФ «Карітас», передає Politeka.

Заклад створено для комплексної підтримки літніх людей та внутрішньо переміщених осіб віком від 60 років. Його діяльність спрямована не лише на базове забезпечення, а й на відновлення здоров’я та соціальної активності.

Проєкт реалізовано за участі міжнародних партнерів, зокрема «Карітас Люксембург» та «Карітас Австрія». Основна мета ініціативи — сформувати умови стабільності та регулярної турботи для людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

У межах роботи центру гуманітарна допомога для пенсіонерів в Полтавській області включає медичний супровід і базові обстеження. Відвідувачам вимірюють артеріальний тиск, рівень глюкози та сатурацію, що дозволяє контролювати стан здоров’я.

Також доступні інструментальні процедури, зокрема електрокардіограма, а також фізіотерапевтичні методики — магнітотерапія, УВЧ і пресотерапія. Для додаткового оздоровлення працює соляна кімната, яку використовують для зміцнення імунної системи.

Окремий напрям — фізична активність. Літні люди відвідують заняття з лікувальної гімнастики, спрямовані на підтримку рухливості та зменшення вікових змін організму. Психологічний супровід включає індивідуальні консультації та групові зустрічі.

Комплексний підхід центру поєднує медичну, фізичну та соціальну підтримку, забезпечуючи пенсіонерам не лише допомогу, а й можливість залишатися активними у повсякденному житті.

Заклад продовжує роботу, приймаючи всіх охочих мешканців Полтавської області похилого віку, які потребують підтримки та відновлення.

Джерело: Карітас

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