Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области уже начали активно обсуждать.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области продолжается, сообщает Politeka.net.

В Кременчуге утвердили новую стоимость централизованного водоснабжения, которая начнет действовать после официального вступления в силу решения исполнительного комитета городского совета.

Пересмотр цен произошел после обновления экономических расчетов коммунального предприятия. В ходе заседания члены исполкома согласовали скорректированный показатель для бытовых потребителей, учитывая актуальные финансовые затраты и производственные нужды.

В ходе обсуждения из проекта исключили компенсацию средств, которые предприятие недополучило в предыдущие годы. Именно это позволило снизить финальный показатель по сравнению с первоначальным предложением.

Мэр Виталий Малецкий заявил, что включение таких расходов требует четкого правового обоснования. Кроме того, он поручил обратиться к профильному государственному регулятору, чтобы получить официальные разъяснения по применению соответствующего механизма.

Сначала коммунальщики предлагали установить оплату на уровне 67,44 гривны за кубометр. После повторной проверки расчетов сумма была пересмотрена, уменьшив ее на 2,74 гривны.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области приведет к тому, что окончательная стоимость централизованного водоснабжения составит 64,07 гривны за кубометр. Для сравнения, раньше население платило 31,80 гривны, поэтому будущие счета для многих домохозяйств ощутимо вырастут.

В городской администрации объясняют пересмотр увеличением себестоимости предоставления услуг. Среди основных причин называют удорожание ресурсов, необходимых для стабильной работы системы водообеспечения и удержания инфраструктуры.

Жителям рекомендуют внимательно проверять суммы после получения платежных документов. Если возникнут вопросы по начислениям, следует обратиться к поставщику за разъяснениями. Гражданам, имеющим право на государственную поддержку, также рекомендуют своевременно оформить субсидию или воспользоваться предусмотренными законодательством льготами.

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