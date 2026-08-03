Українцям показали, якими будуть графіки відключення світла у Полтавській області на 4 та 5 серпня.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 4 та 5 серпня будуть діяти за окремими адресами, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 4 та 5 серпня вводяться через те, що енергетики виконуватимуть технічне обслуговування та модернізацію окремих ділянок мережі, щоб підвищити надійність електропостачання й запобігти можливим аварійним ситуаціям у майбутньому.

04.08.2026 року у селі Онищенки відключення триватимуть з 08:00 до 20:00. На час виконання ремонтних робіт без світла залишаться окремі будинки на вулицях:

Дачна (б. 3),

Лісова (б. 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 19А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 54, 55, 56, 57, 59/2, 62, 64)

Крім того, 4 серпня планові знеструмлення торкнуться і села Щербаки. Тут електропостачання буде відсутнє з 08:00 до 20:00, тобто 12 годин поспіль. Тимчасові обмеження діятимуть для споживачів за визначеними адресами:

Богдана Хмельницького (б. 10),

Весняна (б. 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36),

пров.Вишневий (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7а, 12, 23, 27),

Героїв полку Азов (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12),

Залізнична (б. 6, 9, 11, 12, 13),

Зелена діброва (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22),

Кільцева (б. 11),

Кобзарську (б. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24),

Кольцова (б. 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21),

Марка Кропивницького (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38),

Омельницька (б. 1, 1-А, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 14 А, 15, 17, 17А, 19, 19а, 23, 25, 27, 29, 31,33, 35, 37),

Революціонерів (б. 1, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 17, 25).

5 серпня з 08:00 до 17:00 планове знеструмлення відбудеться у селі Кунцеве. На час проведення ремонтних робіт без електроенергії залишиться частина населеного пункту. Тимчасові обмеження діятимуть для будинків, розташованих на таких вулицях:

пров.Гористий (б. 2, 4),

Зелена (б. 1),

Клубна (б. 4),

пров.Лісний (б. 1, 3, 4, 6),

Першотравнева (б. 4, 6, 16),

Полтавська (б. 3, 5, 6/2, 9, 11, 15/1),

пров.Садовий (б. 4, 6),

пров.Тараса Шевченка (б. 3/1, 5, 9, 9а, 11, 12, 15, 15 а, 15а, 17),

Центральна (б. 59/2, 61, 63/1, 63/1 а, 67/1, 68, 70, 71),

пров.Шкільний (б. 1, 3, 6)

Цього ж дня, з 08:00 до 17:00, ремонтні бригади працюватимуть і в селі Дубина. У зв'язку з проведенням планових робіт електропостачання буде тимчасово припинене для споживачів, які проживають за такими адресами:

Балівська (б. 1, 3, 11, 15, 16, 17, 19, 23, 26, 27, 28, 64, 73, 80, 83, 84, 85, 87, 92),

пров.Балівський (б. 16),

Центральна (б. 20, 79, 83).

Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада

Джерело: Омельницька Громада

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