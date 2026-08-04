Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтаве уже утверждено, пишет Politeka.net.
В регионе приняли решение о новой стоимости централизованного водоснабжения и водоотвода для потребителей КП ПОР «Полтававодоканал». В то же время, документ должен пройти предусмотренные законодательством процедуры согласования государственным регулятором.
Согласно принятому решению тариф на централизованное водоснабжение установили на уровне 39 гривен за кубометр без НДС, а на водоотвод — 30,76 гривны. Для бытовых потребителей с учетом налога общая стоимость двух услуг составит 83,71 гривны за кубометр.
Необходимость пересмотра объяснили тем, что действовавшие еще с 2022 года предварительные расценки больше не покрывали фактических затрат предприятия. В пояснительных материалах отмечено, что нынешняя экономическая ситуация нуждается в обновлении финансовых расчетов.
Одной из главных причин стало существенное изменение стоимости электроэнергии. Также значительно увеличились расходы на горючее, оплату труда, ремонт оборудования и материалы. Дополнительно финансовое состояние предприятия повлияло сокращение объемов потребления воды.
Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтаве депутаты поддержали большинство голосов. При этом они рекомендовали Полтавской областной военной администрации и органам местного самоуправления проработать компенсационные механизмы для социально уязвимых категорий населения.
Председатель Полтавского областного совета Александр Беленький подчеркнул, что принятое решение требует согласования Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Только после завершения этой процедуры новые расценки могут применяться официально.
В Полтававодоканале отмечают, что без корректировки экономически обоснованных показателей предприятие рискует сократить объемы ремонтов, уменьшить количество выездов аварийных служб и перейти к более жесткому режиму работы системы водоснабжения.
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