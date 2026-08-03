Украинцев предупредили, как будут продолжаться графики отключения света в Харьковской области на 4 августа.

Графики отключения света в Харьковской области на 4 августа вводятся в связи с проведением плановых профилактических работ, сообщает Politeka.net.

Жителям области рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света в Харьковской области на 4 августа: зарядить телефоны, павербанки и другую необходимую технику, а также учесть время обесточений при планировании своих дел. Если работы завершат ранее запланированный срок, подачу электроэнергии могут возобновить досрочно.

Так, 4 августа с 09:00 до 17:10 плановые отключения состоятся в селе Мищенкы. Без электроснабжения временно останутся отдельные дома на улице:

Вильшанська — 1, 2, 3, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43

Весняна — 2, 3, 4, 5, 6, 10

Вышнева — 1, 5 (садовый участок), 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 23, 25, 27, 33, 39, 45, 47

Космична — 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 71

Литня — 6, 7, 8, 36

Мичурина — 1, 2, 3, 5, 9, 11, 13

Мырна — 6, 7, 8, 11, 13, 17, 19, 21, 26, 46

Протонивська — 1, 10, 12, 16, 18, 20

Степова — 1, 9, 13, 17, 18, 20, 22, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 39

Шырока — 4, 4А, 6, 6А, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 54, 56, 58, 60, 84, 90

пров. Весняный — 3

Также плановые работы будут проводиться в селе Нестеренкы. С 09:00 до 17:10 света не будет в отдельных домовладениях на улицах:

Олены Пчилкы — 1, 2, 3, 4, 5, 5Г, 5Е, 5М, 5П, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50;

Дарвина — 1, 1В, 1Г, 2, 3, 4, 5, 5А, 5В, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22

Ленина — 21

Набережна — 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Полтавськый шлях — 1, 5, 7, 9, 13, 15, 17

в’їзд Дарвина — 5, 7, 9

в’їзд Набережный — 1, 3

пров. Набережный — 4, 5, 8, 8А, 10

пров. Олены Пчилкы — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11

Кроме того, с 09:00 до 17:00 ремонтные бригады будут работать в селе Санжары. При выполнении работ электроснабжение будет временно прекращено для части потребителей по следующим адресам:

Зернова — 1В, 3, 12, 13, 15, 18

Кильцева — 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15А, 16, 17, 18, 18/20, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 44Б, 45, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 59, 61;

Ныжня — 7

Спортывна — 3, 4, 5, 5А, 6, 9, 9А, 13, 15, 16, 16А, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43/А, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 85, 89, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125/А;

Травнева — 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 47, 50, 52, 54, 55, 56;

в’їзд Спортывный — 2, 3, 4, 7, 10А

в’їзд Травневый — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8

пров. Пшенычный — 1А

пров. Спортивный — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30;

пров. Травневый — 3, 3А, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31

туп. Травневый — 2, 5.

Источник: Люботинская городская территориальная община.

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