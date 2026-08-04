Обновление Киевстара в Харьковской области с августа будет касаться определенных локаций.

С августа в Харьковской области Киевстар начинает новый этап модернизации мобильной сети, пишет Politeka.net.

Уже 4 августа оператор выключит технологию 3G в ряде населенных пунктов пяти регионов, переведя высвободившиеся частоты на развитие 4G.

Информацию об этом предоставляет сама компания .

Изменения охватят Винницкую, Донецкую, Запорожскую, Харьковскую и Херсонскую области. Такое решение было принято для повышения скорости передачи данных, улучшения стабильности соединения и развития современной инфраструктуры связи. Аналогичную практику уже давно используют ведущие мобильные операторы в мире.

Обновление Киевстара в Харьковской области с августа будет касаться Изюма, Лозовой, а также Богодуховского, Изюмского, Купянского, Берестинского, Лозовского и Чугуевского районов. По завершении работ пользователи смогут пользоваться мобильным интернетом через сеть четвертого поколения.

Модернизация также коснется Казатина и нескольких районов Винницкой области, городов Краматорск, Покровск и Славянск Донецкой области, Запорожья и прилегающих территорий, а также Херсона и отдельных районов Херсонщины.

Абонентам, еще не пользующимся сетью четвертого поколения, рекомендуют проверить, поддерживают ли смартфон и SIM-карта соответствующую технологию. При необходимости старую карту можно бесплатно заменить USIM в фирменном магазине оператора, при этом номер телефона останется неизменным.

Также следует отметить, что для стабильного качества голосовых вызовов пользователям советуют включить автоматический выбор сети и активировать функцию VoLTE, если ее поддерживает устройство.

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