Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области продолжают предоставлять в рамках гуманитарных программ благотворительного фонда «Каритас», сообщает Politeka.net.
Основное внимание уделяется людям, которые недавно переехали в общины региона и нуждаются в первоочередной поддержке. Получателям передают продуктовые и гигиенические наборы, помогающие обеспечить базовые потребности после вынужденного переезда.
Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области также дополняют сезонными благотворительными инициативами. Волонтеры заготавливают овощи, фрукты и ягоды, из которых производят домашнюю консервацию, соусы, джемы и другую продукцию для дальнейших гуманитарных проектов.
Часть заготовленных продуктов используется для приготовления горячих обедов для людей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Такой подход позволяет эффективнее использовать собранный урожай и увеличивать объемы помощи тем, кто в ней больше всего нуждается.
К благотворительной инициативе могут приобщиться все желающие. Фонд принимает сезонный урожай, а также финансовые пожертвования, которые направляют на закупку банок, крышек, специй, упаковочных материалов и других необходимых принадлежностей для заготовки продукции.
Представители «Каритаса» отмечают, что даже небольшая помощь позволяет расширить гуманитарные возможности организации. Благодаря поддержке волонтеров, благотворителей и небезразличных жителей, продуктовые наборы и горячие обеды регулярно получают семьи, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах.
Актуальный график выдачи продуктовых наборов, условия их получения и другую важную информацию рекомендуют уточнять через официальные информационные ресурсы благотворительного фонда или непосредственно у координаторов программы. Организаторы отмечают, что формат помощи и список доступных программ могут изменяться в зависимости от потребностей общин и имеющегося финансирования.
Источник: Каритас
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