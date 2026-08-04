Оновлення Київстару у Харківській області з серпня стосуватиметься певних локацій.

З серпня у Харківській області Київстар розпочинає новий етап модернізації мобільної мережі, пише Politeka.net.

Уже 4 серпня оператор вимкне технологію 3G у низці населених пунктів п'яти регіонів, перевівши вивільнені частоти на розвиток 4G.

Інформаціюпро це надає сама компанія.

Зміни охоплять Вінницьку, Донецьку, Запорізьку, Харківську та Херсонську області. Таке рішення ухвалили для підвищення швидкості передачі даних, покращення стабільності з'єднання та розвитку сучасної інфраструктури зв'язку. Аналогічну практику вже давно застосовують провідні мобільні оператори у світі.

Оновлення Київстару у Харківській області з серпня стосуватиметься Ізюма, Лозової, а також Богодухівського, Ізюмського, Куп'янського, Берестинського, Лозівського та Чугуївського районів. Після завершення робіт користувачі зможуть користуватися мобільним інтернетом через мережу четвертого покоління.

Модернізація також торкнеться Козятина та кількох районів Вінниччини, міст Краматорськ, Покровськ і Слов'янськ на Донеччині, Запоріжжя та прилеглих територій, а також Херсона й окремих районів Херсонщини.

Абонентам, які ще не користуються мережею четвертого покоління, рекомендують перевірити, чи підтримують смартфон і SIM-карта відповідну технологію. За необхідності стару картку можна безкоштовно замінити на USIM у фірмовому магазині оператора, при цьому номер телефону залишиться незмінним.

Також варто зауважити, що для стабільної якості голосових викликів користувачам радять увімкнути автоматичний вибір мережі та активувати функцію VoLTE, якщо її підтримує пристрій.

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