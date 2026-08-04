Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві депутати підтримали більшістю голосів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві вже затверджене, пише Politeka.net.

У регіоні ухвалили рішення про нову вартість централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів КП ПОР «Полтававодоканал». Водночас документ має пройти передбачені законодавством процедури погодження державним регулятором.

Згідно з ухваленим рішенням, тариф на централізоване водопостачання встановили на рівні 39 гривень за кубометр без ПДВ, а на водовідведення — 30,76 гривні. Для побутових споживачів із урахуванням податку загальна вартість двох послуг становитиме 83,71 гривні за кубометр.

Необхідність перегляду пояснили тим, що попередні розцінки, які діяли ще з 2022 року, більше не покривали фактичних витрат підприємства. У пояснювальних матеріалах зазначено, що нинішня економічна ситуація потребує оновлення фінансових розрахунків.

Однією з головних причин стала суттєва зміна вартості електроенергії. Також значно збільшилися витрати на пальне, оплату праці, ремонт обладнання та матеріали. Додатково на фінансовий стан підприємства вплинуло скорочення обсягів споживання води.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві депутати підтримали більшістю голосів. Разом із цим вони рекомендували Полтавській обласній військовій адміністрації та органам місцевого самоврядування опрацювати компенсаційні механізми для соціально вразливих категорій населення.

Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький наголосив, що ухвалене рішення ще потребує погодження Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Лише після завершення цієї процедури нові розцінки можуть застосовуватися офіційно.

У «Полтававодоканалі» зазначають, що без коригування економічно обґрунтованих показників підприємство ризикує скоротити обсяги ремонтів, зменшити кількість виїздів аварійних служб і перейти до жорсткішого режиму роботи системи водопостачання.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Полтавській області: що саме підскочило в ціні.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Полтавській області: жителі зіштовхнулися з проблемою.

Як повідомляла Politeka, Грошовий бонус для українців: кому можуть призначити щомісячну допомогу у Полтавській області.