Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области предлагают в разных локациях.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области остается доступным благодаря новым предложениям от частных владельцев, готовых временно приютить переселенцев без оплаты аренды, пишет Politeka.net.

Желающим предлагают варианты в Кременчуге, вблизи Полтавы и других населенных пунктах региона.

Один из таких приютов находится в Кременчуге. Владельцы готовы предоставить отдельную комнату женщине или матери с ребенком от трех лет. За проживание средства не взимают, но просят поддерживать чистоту и бережно относиться к общему имуществу.

Дом оснащен кухней, ванной комнатой, санузлом и централизованным водоснабжением. По словам хозяев, находиться там можно во время действия военного положения. Дополнительную информацию они предоставляют через Viber.

Еще один вариант доступен в селе Мачехи недалеко от Полтавы. У дома есть газовое отопление, интернет, душевая кабина, необходимая бытовая техника и внутренний санузел, что позволяет комфортно проживать длительное время.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области предлагают и в селе Козловщина. Там владельцы принимают людей на условиях совместного проживания, рассчитывая на взаимоуважение и посильную помощь в повседневных домашних делах.

Апартаменты снабжены водой, канализацией, резервным источником питания на случай отключений электроэнергии, летней кухней и доступом в интернет. Во дворе содержат домашних животных, поэтому будущих жителей просят ответственно относиться к бытовым правилам.

Перед переездом рекомендуется уточнить условия, возможный срок пребывания и другие организационные детали. Список актуальных предложений регулярно обновляется, поэтому медлить с обращением к владельцам не стоит.

Источник: Допомагай

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