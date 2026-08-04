Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области продолжает поступать благодаря благотворительным программам фонда «Каритас Полтава», который поддерживает внутренне перемещенные лица и другие социально уязвимые категории населения, пишет Politeka.net.

В первую очередь внимание уделяется переселенцам, недавно прибывшим в общины региона. Для них предусмотрена выдача продуктовых и гигиенических наборов, которые помогают обеспечить самые необходимые бытовые нужды и облегчают адаптацию после переезда.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области расширяется благодаря новым социальным инициативам. Одним из них стал проект «Мастерская консервации – Вкус детства», призванный создать дополнительный запас пищевых продуктов для людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

В рамках этой инициативы волонтеры собирают сезонные овощи, фрукты и ягоды, из которых готовят домашнюю консервацию, джемы, соусы и другую продукцию длительного хранения. Часть изготовленных запасов будет использоваться для приготовления горячих обедов, которые будут передавать нуждающимся.

Организаторы отмечают, что к проекту могут присоединиться все желающие. Благотворительный фонд принимает как урожай, так и денежные взносы, направляемые на закупку банок, крышек, специй, упаковочных материалов и других необходимых ресурсов.

По словам представителей организации, каждый вклад помогает увеличить количество продуктовых наборов и обеспечить поддержкой больше семей. Такие инициативы позволяют более оперативно реагировать на нужды общин и более эффективно использовать оказанную помощь.

Подробную информацию об условиях получения поддержки, перечне необходимых документов или возможности приобщиться к благотворительной деятельности можно узнать непосредственно у представителей фонда «Каритас Полтава».

Источник: Каритас

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