Новий графік руху поїздів у Полтавській області запроваджено з метою оптимізації роботи приміського сполучення.

Новий графік руху поїздів у Полтавській області почав діяти для частини приміських рейсів, що проходять через Кременчук, передає видання Politeka.

З 1 червня запроваджено тимчасові коригування маршрутів і часу відправлення для низки поїздів. Зміни стосуються сполучення між Павлишем, Кременчуком і Знам’янкою, а також окремих ділянок із скороченням кінцевих зупинок.

Зокрема, рейс №6890 Павлиш — Кременчук-Пасажирський тепер прямує без заїзду до Передгіркового парку. Аналогічні оновлення торкнулися маршруту №6896, який також скорочено до Кременчука.

Про це повідомляє «Укрзалізниця».

У зворотному напрямку поїзди №6899 та №6663 змінили схему руху і курсують між основними станціями без попереднього відгалуження до Передгіркового парку.

Окремо в період з 1 по 14 червня скориговано розклад рейсу №6664. Відправлення зі Знам’янки тепер відбувається о 11:30 замість 12:40, а прибуття до Кременчука заплановане на 13:52 замість 15:08.

У компанії зазначають, що новий графік руху поїздів у Полтавській області запроваджено з метою оптимізації роботи приміського сполучення та врахування поточного пасажиропотоку.

Пасажирам рекомендують заздалегідь перевіряти оновлений розклад перед поїздкою, щоб уникнути незручностей під час подорожей.

Крім того, в Полтавській області, в Кременчуці, повідомляли про обмеження руху транспорту.

З 4 до 26 червня у Кременчуці Полтавської області тимчасово обмежили рух транспорту на ділянці вулиці Оксани Петрусенко.

Проїзд повністю заблоковано на відрізку від вулиці Левка Лук’яненка до будинку № 14. Водіїв та власників автомобілів просять заздалегідь врахувати ці тривалі незручності під час планування своїх щоденних поїздок містом.

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