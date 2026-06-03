Новий графік руху поїздів у Полтавській області почав діяти з першого літнього дня, повідомляє Politeka.

Новий графік руху поїздів у Полтавській області передбачає, що частина звичних для громадян приміських складів тепер курсує за абсолютно іншим часом або за зміненим напрямком.

Найбільше оновлень відчувають пасажири, які користуються залізничними напрямками через Кременчук.

Згідно з новим графіком руху поїздів у Полтавській області, ціла низка важливих електричок почала їздити за суттєво скороченим маршрутом.

Зокрема, №6890 Павлиш - Кременчук Пасажирський тепер прямує за цим оновленим маршрутом замість звичного раніше напрямку Павлиш - Передгірковий парк.

Схожі зміни стосуються №6663 Кременчук-Пасажирський - Знам’янка-Пасажирська. Цей рейс замінив попередній маршрут, який пролягав між Передгірковим парком та Знам’янкою-Пасажирською.

Окрім цього, пасажирам варто звернути увагу на оновлення руху ще кількох складів у регіоні. Наприклад, №6896 тепер доправляє пасажирів за маршрутом Павлиш - Кременчук-Пасажирський.

У зворотному напрямку за скороченим маршрутом пустили №6899 Кременчук-Пасажирський - Павлиш, який раніше з’єднував Передгірковий парк та Павлиш.

Залізничники звертають увагу пасажирів і на тимчасові часові коригування на початку червня. Протягом перших двох тижнів місяця, а саме з 1 по 14 червня, за повністю іншим часовим розкладом буде їздити №6664 Знам’янка-Пасажирська - Кременчук-Пасажирський.

Цей популярний склад вирушатиме зі станції відправлення об 11:30 та доїжджатиме до кінцевого пункту о 13:52. До впровадження цих змін час його відправлення припадав на 12:40, а прибуття на кінцеву станцію очікувалося о 15:08.