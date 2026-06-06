Обмеження руху транспорту в Полтавській області почало діяти на початку літа у зв'язку з проведенням невідкладних робіт із заміни кабельних ліній у Кременчуці, повідомляє Politeka.

Місцева влада офіційно попередила водіїв про суттєві зміни у графіку пересування містом.

З 4 до 26 червня у Кременчуці Полтавської області тимчасово обмежили рух транспорту на ділянці вулиці Оксани Петрусенко.

Проїзд повністю заблоковано на відрізку від вулиці Левка Лук’яненка до будинку № 14. Водіїв та власників автомобілів просять заздалегідь врахувати ці тривалі незручності під час планування своїх щоденних поїздок містом.

Окрім обмежень руху транспорту в Полтавській області, у Кременчуці продовжують активно ремонтувати інші дороги та оновлювати дорожню інфраструктуру.

Комунальні служби виконують ремонт дорожнього покриття, наносять розмітку та впорядковують території в різних районах міста.

Працівники КП ШРБУ виконують поточний ремонт асфальтобетонного покриття на вулиці Салганній, провулках Грушевому та Правобережному, вулицях Східній, Ярмарковій і Михайла Драгоманова.

На вулиці Ярмарковій роботи проводяться із залученням спеціального великого асфальтоукладача.

Також комунальні працівники наносять дорожню розмітку на вулицях Гранітній, Лікаря Богаєвського та Європейській.

Окрім цього, на вулицях Великій Набережній і Тараса Шевченка наразі проводиться покіс рослинності для належного утримання територій громади.

Роботи тривають у різних мікрорайонах міста, щоб дороги та вулиці Кременчука були комфортними та безпечними для мешканців.

Джерело: telegraf.in.ua

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