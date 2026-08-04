Прогноз погоды в Харькове на неделю с 5 по 11 августа демонстрирует, что лето не отступает, но экстремальная жара будет длиться недолго.

Прогноз погоды в Харькове на неделю с 5 по 11 августа обещает жаркое начало, а ближе к выходным температура начнет постепенно снижаться. По прошествии нескольких дней сильной жары в город придет более комфортная погода.

В среду, 5 августа, днем ​​прогнозируют до +32°, ночью около +22°. Уже в четверг станет еще теплее – до +33°. Самым жарким днем ​​недели будет пятница. Синоптики прогнозируют до +34°, а ночь останется теплой — около +24°, сообщает официальный сайт Гидрометцентра .

В субботу жара начнет отступать. Максимальная температура снизится до +29°, а вечером возможен небольшой дождь. Он не будет продолжительным, но поможет освежить воздух после нескольких жарких дней.





В воскресенье столбики термометров покажут до +26°, ночью около +21°. В начале новой недели похолодание продолжится. В понедельник днем ​​ожидается +25 °, а ночью - +19 °. Во вторник дневная температура почти не изменится, зато после заката станет значительно свежее — около +16°.

Прогноз погоды в Харькове на неделю с 5 по 11 августа будет полезен тем, кто планирует отдых, поездки или работу под открытым небом. Самые жаркие дни придутся на середину недели, а уже с выходных находиться на улице станет гораздо комфортнее.

По предварительным данным, сильные дожди или грозы в ближайшие дни не прогнозируют. Лишь к вечеру 8 августа возможны небольшие осадки. В остальном погода будет сухой, с постепенным понижением температуры.

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