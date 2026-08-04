Дефіцит продуктів в Харкові став однією з найбільш обговорюваних тем.

Дефіцит продуктів в Харкові поки не прогнозується, попри складну ситуацію зі світовим виробництвом томатів, пише Politeka.net.

Експерти зазначають, що український ринок має достатню внутрішню пропозицію, а сезонний збір урожаю допоможе стримати можливе зростання вартості.

Цьогоріч головні виробники томатів зіткнулися з несприятливими погодними умовами. Через спеку, посуху, град і зливи очікується скорочення врожаїв у Каліфорнії, Іспанії, Ірані та Греції. Водночас Італія й Китай, навпаки, нарощують обсяги виробництва, частково компенсуючи глобальні втрати.

На європейському ринку вже зафіксували підвищення вартості. За даними Єврокомісії, середній показник у країнах ЄС навесні сягнув близько 2,8 євро за кілограм, що помітно перевищує звичний рівень.

Українська ситуація наразі відрізняється. Після весняного стрибка вартість почала знижуватися завдяки активному надходженню сезонної продукції. Якщо на початку літа тепличні овочі продавали по 150–170 гривень за кілограм, то зараз середні цінники у супермаркетах становлять приблизно 100–129 гривень залежно від сорту. На продовольчих базарах окремі пропозиції стартують від 30 гривень.

Фахівці наголошують, що дефіцит продуктів в Харкові через світові проблеми з томатами малоймовірний. Почесний президент Асоціації фермерів України Микола Стрижак пояснює, що господарства збільшили площі посівів після весняних втрат, тому очікують достатній урожай як помідорів, так і огірків.

За прогнозами, найвигідніший період для купівлі припаде на кінець серпня та початок вересня. Саме тоді на ринок масово надходитиме продукція з відкритого ґрунту, що традиційно сприяє зниженню цін.

Водночас остаточна ситуація залежатиме від погодних умов наприкінці літа, обсягів імпорту та рішень торговельних мереж щодо формування асортименту.

Джерело: Телеграф

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