Дефицит продуктов в Харькове стал одной из самых обсуждаемых тем.

Дефицит продуктов в Харькове пока не прогнозируется, невзирая на сложную ситуацию с мировым производством томатов, пишет Politeka.net.

Эксперты отмечают, что у украинского рынка достаточно внутреннее предложение, а сезонный сбор урожая поможет сдержать возможный рост стоимости.

В этом году главные производители томатов столкнулись с неблагоприятными погодными условиями. Из-за жары, засухи, града и ливней ожидается сокращение урожаев в Калифорнии, Испании, Иране и Греции. В то же время, Италия и Китай, наоборот, наращивают объемы производства, частично компенсируя глобальные потери.

На европейском рынке уже зафиксировано повышение стоимости. По данным Еврокомиссии, средний показатель в странах ЕС весной составил около 2,8 евро за килограмм, что заметно превышает привычный уровень.

Украинская ситуация отличается. После весеннего скачка стоимость начала снижаться благодаря активному поступлению сезонной продукции. Если в начале лета тепличные овощи продавали по 150–170 гривен за килограмм, сейчас средние ценники в супермаркетах составляют примерно 100–129 гривен в зависимости от сорта. На продовольственных рынках отдельные предложения стартуют от 30 гривен.

Специалисты отмечают, что дефицит продуктов в Харькове из-за мировых проблем с томатами маловероятен. Почетный президент Ассоциации фермеров Украины Николай Стрижак объясняет, что хозяйства увеличили площади посевов после весенних потерь, поэтому ожидают достаточный урожай как помидоров, так и огурцов.

По прогнозам, самый выгодный период для покупки придется на конец августа и начало сентября. Именно тогда на рынок будет массово поступать продукция из открытого грунта, что традиционно способствует снижению цен.

В то же время, окончательная ситуация будет зависеть от погодных условий в конце лета, объемов импорта и решений торговых сетей по формированию ассортимента.

Источник: Телеграф

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