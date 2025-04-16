Пенсия в Харьковской области хоть и выросла по сравнению с прошлым годом, но она не покрывает всех расходов.

Пенсия в Харьковской области показала рост – средние выплаты выросли, однако это лишь седьмой показатель по Украине, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в аналитике "Опендатабот".

В течение полугода пенсионные выплаты выросли. Средний размер по состоянию на 1 октября 2024 года составил 5 791 грн.

Однако, как отмечают в Опендатаботе, из-за инфляции у 14,6% реальная покупательная способность даже снизилась. То есть пенсия на Харьковской области хоть и выросла, но она не покрывает всех расходов.

По данным аналитики, область входит в тройку регионов с наибольшим количеством пенсионеров - 707 тысяч человек. Больше всего в Днепропетровской области (873 тыс.) и Киеве (748 тыс.).

При этом каждый третий пенсионер в Украине получает выплати на уровне 3340 грн (около $80). В общей сложности таких лиц — более 3 миллионов. Благодаря индексации значительно сократилось количество получающих менее 3 000 грн — сейчас это 398 тысяч граждан, что составляет 3,9% всех пенсионеров.

Следует подчеркнуть, что в связи с интенсивными боевыми действиями и обстрелами, «Укрпочта» вынуждена временно приостановить работу передвижных отделений в ряде населенных пунктов Чугуевского, Купянского, Изюмского, Харьковского и Богодуховского районов.

Впрочем, пенсионеры, ранее получавшие деньги через мобильные почтовые отделения, не останутся без выплат. Теперь они смогут получить денежные средства в виде срочного денежного перевода. Для этого достаточно обратиться в любое стационарное отделение «Укрпочты» на территории Украины, имея при себе паспорт и назвав полное имя получателя.

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