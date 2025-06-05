Чтобы получить гуманитарную помощь для пенсионеров в Харьковской области, достаточно написать сообщение на официальную страницу ХАБа.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется волонтерским объединениям, созданным для жителей и переселенцев региона, сообщает Politeka.net.

Волонтеры на своей странице Фейсбук объявили о новой программе.

Гумапомощь предоставляется в виде подгузников для взрослых. Если вы нуждаетесь в поддержке, то можете обратиться в гуманитарный центр "ХАБ Вокзал". Услуга будет оказываться в первую очередь:

людям с инвалидностью;

одиноким лежащим;

тем, кто недавно эвакуировался;

а также тем, кто раньше не получал от фонда такой поддержки.

Обратиться могут люди, постоянно или временно проживающие в таких общинах: Высочанская, Ольховская, Безлюдовская, Роганская, Богодуховская, Валковская, Дергачевская, Солоницевская, Купянская, Дворичанская, Змиевская, Золочевская, Малоданиловская, Южная, Мерефьянска.

Если вы потеряли жилье или работу из-за боевых действий, имеете право обратиться за дополнительной помощью.

Чтобы получить гуманитарную помощь для пенсионеров в Харьковской области, достаточно написать сообщение на официальную страницу ХАБ в Facebook или заполнить специальную онлайн-форму.

Подчеркнем, ХАБ «Вокзал» — это волонтерское объединение, созданное для поддержки жителей общин Харьковщины, пострадавших в результате войны.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Работа в Харькове: пенсионерам предлагают зарплату в 30 тысяч, перечень вакансий с достойной оплатой.

Также Politeka писала, Пенсия на Харьковской области: выплаты выросли, сколько теперь выплачивают пенсионерам.

Как сообщала Politeka, Работа в Харькове: пенсионерам предлагают хорошую работу с немалой оплатой, заплатят 20 тысяч.