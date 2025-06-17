По состоянию на 2025 год сумма ежемесячного пособия для людей с инвалидностью в Харькове разная.

Денежная помощь для людей с инвалидностью в Харькове определяется в соответствии с группой и прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыла пресс-служба Министерства социальной политики .

В частности, лица, получившие категорию, с детства получают социальную помощь на весь срок, на который установлена категория по заключению медико-социальной экспертизы. По состоянию на 2025 год сумма ежемесячного пособия для людей с инвалидностью в Харькове составляет:

1 группа – 100% прожиточного минимума (2 361 грн);

– 100% прожиточного минимума (2 361 грн); 2 группа - 80% (1 888 грн);

- 80% (1 888 грн); 3 группа - 60% (1 416 грн);

- 60% (1 416 грн); дети до 18 лет – 70% прожиточного минимума (1 652 грн).

Дополнительные средства предусмотрены и для нуждающихся в постоянном уходе. Денежная помощь для людей с инвалидностью в Харькове зависит от степень потери трудоспособности или возраста ребенка и определяется как процент за прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц.

Обратите внимание: надбавку по уходу за ребенком с инвалидностью имеет право получать один из родителей, усыновитель или официальный опекун. Главное условие – такое лицо не должно работать, учиться на дневной форме или проходить службу, а также должно фактически осуществлять уход за ребенком.

Также такие люди имеют право на пенсионные выплаты. Их размер зависит от степени потери трудоспособности и имеющегося страхового стажа. Минимальная продолжительность стажа – 1 до 15 лет – определяется в зависимости от того, в каком возрасте была установлена ​​нетрудоспособность.

Отметим: при расчете пенсии учитывают не только стаж, который человек уже имеет, но и период достижения им пенсионного возраста — то есть время от установления нетрудоспособности до 60 лет. Этот период относят к общему трудовому стажу, который используют для исчисления будущей пенсии.

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