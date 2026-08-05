Работа для пенсионеров в Харьковской области остается доступной благодаря новым вакансиям, где работодатели предлагают официальное трудоустройство, сообщает Politeka.net.

В Харькове открыли вакансию швеи на предприятии легкой промышленности. Заработная плата составляет от 5 до 15 тысяч гривен. Компания готова обучать новых работников, поэтому предыдущий опыт не обязателен. Предусмотрены полный или неполный рабочий день, а также пятидневная рабочая неделя.

Еще одно предложение – должность охранника в продуктовом магазине. Оплата труда составляет от 10 до 15 тысяч гривен, а работа организована по скользящему графику 3/3. Работодатель отмечает, что возрастных ограничений нет, поэтому кандидатов пенсионного возраста также приглашают к сотрудничеству.

Работа для пенсионеров в Харьковской области также представлена ​​вакансией кладовщика на склад автозапчастей. Предприятие предлагает заработную плату от 20 до 25 тысяч гривен, стабильную ставку с дополнительными премиями и обучение для новых сотрудников.

Основные обязанности включают приём и выдачу товара, ведение складского учета, контроль остатков продукции и поддержание порядка на складе. График работы — с понедельника по пятницу, при этом одна суббота на две недели рабочая.

Специалисты советуют внимательно ознакомиться с условиями трудоустройства перед подачей заявки, поскольку список актуальных вакансий регулярно обновляется.

Перед трудоустройством кандидатам рекомендуют подробно обсудить с работодателем график работы, уровень оплаты труда, должностные обязанности и другие условия сотрудничества. Также следует уточнять актуальность вакансии непосредственно перед обращением, ведь отдельные предложения могут быть уже закрыты или обновлены.

Источник: work.ua

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