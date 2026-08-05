После подорожания продуктов в Харьковской области разница в стоимости одинаковых товаров в разных магазинах может быть достаточно существенной.

Подорожание продуктов в Харьковской области продолжается, что подтверждают обновленные данные по мониторингу стоимости продовольственных товаров, сообщает Politeka.net.

В начале августа наиболее ощутимо выросли цены на отдельные молочные продукты, овощи и мясо.

Заметнее всего подорожало сливочное масло. Упаковка масла «Крестьянское» жирностью 72,5% весом 200 граммов сейчас в среднем стоит 126,33 гривны, что на 7,24 гривни больше месяца назад. В разных торговых сетях цена колеблется от 122 до 133 гривен.

Изменения коснулись и овощной продукции. Килограмм синего лука сейчас продается в среднем за 77,52 гривны, что на 5,02 гривни дороже по сравнению с началом июля. В зависимости от магазина ее можно приобрести по цене от 74,99 до 82,16 грн.

Также несколько повысилась стоимость свиных ребер. Средняя цена составляет 231,47 гривны за килограмм, что на 1,83 гривни больше месяца назад. В торговых сетях товар продают в пределах от 215,90 до 239,50 гривны за килограмм.

Эксперты отмечают, что цены на продукты изменяются неравномерно. Быстрее всего дорожают отдельные молочные товары и овощи, тогда как мясная продукция демонстрирует более сдержанную динамику.

На подорожание продуктов в Харьковской области влияют сезонные факторы, затраты на логистику, производственные затраты, объемы предложения и ценовая политика торговых сетей. Именно поэтому разница в стоимости одинаковых товаров в разных магазинах может быть достаточно существенной.

Специалисты советуют покупателям сравнивать предложения разных супермаркетов перед покупкой, ведь это помогает найти более выгодные цены и более эффективно планировать семейный бюджет.

Источник: Минфин

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