Подорожание продуктов в Харьковской области продолжается: в начале августа зафиксирован рост средней стоимости отдельных молочных, мясных товаров, а также фруктов по сравнению с июльскими показателями, пишет Politeka.net.

Наиболее ощутимо среди указанных категорий подорожала сметана «Простонаше» жирностью 20% в фасовке 340 граммов. Средняя цена составляет 73,24 гривны против 69,66 гривны в июле. Если сравнивать с началом в прошлом месяце, стоимость выросла более чем на 10 гривен. В разных торговых сетях продукт продают по цене от 70,72 до 74,50 грн.

Заметные изменения произошли и во фруктовом сегменте. Яблоки сорта «Айдаред» в среднем стоят 70,90 грн за килограмм, тогда как в начале июля их можно было приобрести за 65,60 грн. Таким образом, прирост за месяц составил 5,30 грн.

Удорожание продуктов в Харьковской области коснулось и мясной продукции. Домашнее сало сейчас в среднем продается по 276,75 гривен за килограмм. Для сравнения, среднемесячный июльский показатель составил 267,18 грн, а общее повышение за последний месяц достигло 10,25 грн. В то же время, разница между магазинами остается существенной: минимальная цена составляет 239,50 гривны, максимальная — 314 гривен за килограмм.

Аналитики обращают внимание, что наибольшее влияние на изменение стоимости продовольствия оказывают сезонные факторы, логистические затраты и ценовая политика торговых сетей. Именно поэтому даже в пределах одного региона разница между предложениями отдельных продавцов может оставаться значительной.

Специалисты рекомендуют покупателям сравнивать цены в разных супермаркетах, ведь это позволяет существенно сэкономить при покупке отдельных категорий товаров.

Источник: Минфин

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