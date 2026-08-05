Процедура предоставления денежной помощи для пенсионеров в Харьковской области состоит из нескольких этапов.

Пенсионеры и семьи с небольшими доходами в Харьковской области могут претендовать на базовую социальную денежную помощь, сообщает Politeka.net.

Программа работает в рамках экспериментального проекта, запущенного в Украине с 1 июля 2025 года. Его цель – объединить отдельные виды государственной поддержки в одну выплату, а ее размер определять индивидуально в зависимости от доходов и состава домохозяйства.

В Пенсионном фонде Украины объясняют , что оформить помощь могут семьи, которые уже получают государственную социальную помощь малообеспеченным семьям или выплаты на детей одиноким матерям и отвечают условиям проекта.

В дальнейшем список участников планируют расширить. Право подать заявление также будут иметь многодетные семьи, люди с инвалидностью и граждане пенсионного возраста, которые не смогли оформить пенсию из-за недостаточного страхового стажа.

Базовую социальную помощь назначают на шесть месяцев. Если действие эксперимента будет продолжено, выплаты могут автоматически продлиться, однако общий период их начисления не будет превышать двух лет.

Оформить помощь можно двумя способами:

через приложение «Дія»;

лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины независимо от места жительства или регистрации.

Для подачи заявления через «Дія» необходимо иметь:

ID-карту или биометрический загранпаспорт;

верифицированный регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

Процедура состоит из двух этапов. Первоначально один из совершеннолетних членов семьи подает заявление о намерении получать базовую социальную помощь и указывает информацию обо всех членах домохозяйства.

После того как будет определен предварительный размер выплаты, необходимо подать второе заявление уже на его назначение. Кроме того, все совершеннолетние получатели должны подтвердить свое согласие на участие в программе.

До окончательного оформления семья может самостоятельно решить, перейти ли на новую базовую социальную помощь или остаться на действующих государственных выплатах.

Размер выплаты определяется индивидуально для каждой семьи. За основу берут базовую величину в 4 500 гривен, после чего из суммы базовых величин для всех членов семьи отнимают среднемесячный доход домохозяйства.

При расчете применяют следующие коэффициенты:

100% базовой величины – для заявителя;

100% - для каждого ребенка до 18 лет и лиц с инвалидностью I или II группы;

70% – для каждого следующего члена семьи.

Для граждан пенсионного возраста, не имеющих достаточного страхового стажа для назначения пенсии, предусмотрены отдельные коэффициенты:

до 10 лет страхового стажа – 53% базовой величины;

от 10 до 20 лет - 62%;

от 20 до 30 лет – 70%;

30 лет и старше – 88%.

При определении права на помощь Пенсионный фонд учитывает совокупный доход всех членов семьи за три календарных месяца, предшествовавших обращению.

В то же время людям пенсионного возраста, которые не приобрели необходимый страховой стаж, следует учитывать, что выплата не составит полных 4 500 гривен. Максимальный размер этой категории равен 88% базовой величины — сейчас это 3 960 гривен.

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