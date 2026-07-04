Енергетики закликають завчасно підготуватися до графіків відключення світла у Полтавській області на 5 липня.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 5 липня запроваджують у зв’язку з проведенням профілактичних і ремонтних робіт на електромережах, пише Politeka.net.



Енергетики закликають завчасно підготуватися до тимчасової відсутності електропостачання, зарядити необхідні пристрої та врахувати графік відключень під час планування своїх справ. Після завершення ремонтних робіт електропостачання обіцяють відновити у звичному режимі.

Будуть вимикати електрику в селі Гуньки. Знеструмлення вводяться через профілактичні роботи. Обмеження триватимуть з 8 до 20 години за наступними адресами:

Кошова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11

Лісова — 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27А, 28

Лугова — 7

Заозерна — 1, 3, 4, 6А, 8, 9, 10, 12

Луговий (пров.) — 1, 2, 3, 5, 7

Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16

Козацька — 2, 4, 13

Козача — 1, 3, 7, 9, 10, 11

Кам'яна — 2, 8

Кам'янський (пров.) — 1, 6

Також планові роботи на електромережах 5 липня проводитимуть у селі Варакути. Тут відключення триватимуть із 08:00 до 20:00 та охоплять значну частину населеного пункту:

вул.Автозаводська — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 29а, 30

вул.Нова — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32

Графіки відключення світла у Полтавській області на 5 липня, в неділю, будуть тривати в селі Запсілля. З 8 до 20 години триватимуть обмеження в будинках, що знаходяться на вулицях:

Молодіжна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Вишнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Героїв України — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 17

Грузинська — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19

Івана Котляревського — 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Кленова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 41

Медовий (пров.) — 6, 7

Миру (пров.) — 1, 3

Набережна — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12

Піщаний (тупик) — 1, 3, 4

Світанкова — 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Степова — 3, 4, 5, 6, 7

Степовий (пров.) — 1, 9

Тараса Шевченка — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Теплична — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45а, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 104, 105-А, 106, 107, 108, 110, 112, 113, 115, 118, 120, 121, 121а, 122, 123, 127, 128, 129, 130, 132

Шкільна — 1, 4, 5, 6, 8, 9.

Джерело: Омельницька Громада.

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