Графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 29 червня по 5 липня пов’язані з проведенням планових робіт.

У Полтавській області протягом тижня з 29 червня по 5 липня запроваджуються планові графіки відключення світла в низці населених пунктів, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 29 червня по 5 липня пов’язані з проведенням планових ремонтно-профілактичних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури. Енергетики підкреслюють, що такі заходи є частиною системної модернізації мереж і спрямовані на зниження ризиків аварійних відключень.

29 червня з 08:00 до 20:00 у селі Гуньки будуть діяти планові знеструмлення. Під обмеження потраплять окремі приватні домоволодіння на вулицях:

Кошова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11

Лісова — 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10 А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27 А, 28

Лугова — 7

Заозерна — 1, 3, 4, 6 А, 8, 9, 10, 12

пров. Луговий — 1, 2, 3, 5, 7

Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16

Козацька — 2, 4, 13

Козача — 1, 3, 7, 9, 10, 11

Кам’яна — 2

пров. Кам’янський — 1, 6

У той же день аналогічні роботи проводитимуться у селі Демидівка. Тут з 08:00 до 20:00 тимчасово буде припинено електропостачання на низці вулиць:

Сонячна — 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14

Української Перемоги — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25

Центральна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108

Героїв ЗСУ — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Вишнева — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17

Набережна — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21

Наступний етап ремонтних робіт запланований на 30 червня. У селі Галяве з 08:00 до 16:30 без електропостачання тимчасово залишаться споживачі за адресах:

Заводська — 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 13, 17, 19, 19а, 21, 23

Того ж дня планові роботи триватимуть і в селищі Кізлівка. Тут з 08:00–16:30 електропостачання буде тимчасово обмежене на вулицях:

Загорянська — 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 81/1, 82, 83, 85, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 106, 108, 112, 114, 116

Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 86, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101

пров. Шкільний — 4, 8, 10, 12, 14, 16

Ярівська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11а, 12, 13, 14а, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 58.

Джерело: Омельницька Громада

Джерело: Чорнухинська територіальна громада

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