Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові доступна тільки при дотриманні критеріям та умовам.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та інших категорій українців доступна у Харкові, проте варто знати всі подробиці, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сторінці Карітас у Фейсбук.

Щодня сотні жителів Донецька область змушені залишати свої домівки, рятуючись від безперервних обстрілів та постійної загрози життю. У багатьох випадках часу на збори майже немає — люди вирушають у дорогу, встигнувши взяти із собою лише найнеобхідніше: документи та кілька особистих речей.

Саме в такі моменти особливого значення набуває елементарна підтримка. У транзитному центрі команда Карітас щоденно видає евакуйованим, у тому числі евакуйованим пенсіонерам, гуманітарну допомогу у вигляді спеціальних гігієнічних наборів у Харкові.

Вони компактні, зручні для транспортування та містять засоби першої необхідності, які допомагають забезпечити базові потреби людей під час евакуації та в перші дні після прибуття на нове місце.

Транзитні гігієнічні набори покликані вирішити найнагальніші потреби тих, хто опинився у дорозі, рятуючись від війни. У момент, коли людина втрачає звичний побут і змушена починати все заново, навіть найпростіші речі стають справді безцінними.

Ініціатива реалізується в межах проєкту «Гуманітарна допомога та відновлення життєзабезпечення на постраждалих від війни територіях України. Фаза 2». Програму втілюють за підтримки Caritas Norge та фінансування уряду Норвегія.

Діяльність проєкту не гарантує надання гуманітарної допомоги усім потребуючим, адже кількість бенефіціарів обмежена умовами та термінами. Карітас Харків працює на максимум в рамках наявних ресурсів, консолідуючи сили, щоб допомагати тим, хто знаходиться у потребі. За актуальною інформацією стосовно можливостей для отримання допомоги звертайтесь на гарячу лінію.

Джерело: Карітас

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